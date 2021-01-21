لماذا نتبع الأوهام؟ مدخل إلى الطبيعة السيكولوجية "للفيروسات" العقلية

ينتشر الفيروس (الحيوي) بواسطة نواقل معينة.. وهي الخلايا الحية.

وتنتشر الفيروسات الحاسوبية (فيروس الكمبيوتر) بواسطة البرامج كما أن لأفكار البشر فيروساتها التي تحملها وتنقلها العقول. وكما أن للفيروسات البيولوجية (الحيوية) أساليبها الخاصة للتغلغل في الكائنات الحية - إذ تستغل نقاط الضعف في خلايا الإنسان الأكثر عرضة للإصابة - كذلك فيروسات الأوهام السائدة تستغل ضعف المعرفة والفهم في مجالات علمية معينة لتصبح العقول أكثر عرضة لتفشي المعتقدات الزائفة.

على سبيل المثال.. ثمة ظاهرة تدعى "تأثير بارنوم".. أي ميل البعض للاعتقاد بأن بعض الأحكام العامة تخصهم هم وحدهم دون غيرهم.. رغم أنها تنطبق على معظم البشر بهذا القدر أو ذاك. وهؤلاء من السهل أن يصدقوا تنبؤات المنجمين وقراءة الكف والفنجان ولغة الجسد وما إلى ذلك... وهذه كلها نماذج للأفكار الفيروسية.

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