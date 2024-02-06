لماذا لم تتوقف هجمات الحوثيين رغم الضربات الأمريكية والبريطانية؟

رغم ضربات واشنطن ولندن ضدها، تواصل جماعة أنصار الله اليمنية استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر

حيث أعلن الحوثيون مؤخرًا عن عمليتين عسكريتين جديدتين في البحر الأحمر استهدفت الأولى السفينة الأمريكية ستار ناسيا والثانية البريطانية مورنينج تايد بصواريخ مناسبة مؤكدين تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة فيهما ومشيرين إلى مواصلة هذه العمليات ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن

عمليات الحوثيين الأخيرة تأتي في وقت شدد فيه وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن الضربات على أهداف الجماعة في اليمن لم تقلل بشكل كامل من رغبة الحوثيين في تعطيل الشحن في البحر الأحمر.

فما الرسائل التي يبعث بها الحوثيون من وراء هذه الاستهدافات؟ وما هي خيارات واشنطن ولندن أمام استمرار عمليات الحوثيين في البحر الأحمر؟

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