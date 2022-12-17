لماذا لا يعترف قادة أوروبا بعدم جدوى العقوبات على روسيا؟

لم تكتفِ القارة العجوز بكل ما تعانيه جراء عقوباتها على روسيا، فخرجت قبل أيام بحزمة تاسعة من العقوبات.

خطوة تأتي ضمن نهج يثبت من 9 أشهر عقماً في ما يتعلق بالتأثير على روسيا، وضرراً كبيرا يرتد على دول الاتحاد الأوروبي. وتؤكد موسكو اليوم أن نتيجة هذه الحزمة من العقوبات لن تكون مختلفة عن سابقاتها، ستتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا، وسيتقوض الأمن الغذائي العالمي، إلى أن يعترف قادة الاتحاد بعدم جدوى جميع هذه السياسة تجاه موسكو، حقيقةٌ مازالوا عاجزين عن الاعتراف بها. فما الذي يفسر هذا الجنوح الغريب لدى الاتحاد الأوروبي؟ وهل بات الهدف فرض عقوبات فقط لأجل العقوبات؟

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