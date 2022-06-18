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لماذا قلل بايدن من أهمية لقائه مع بن سلمان؟

أخبار العالم العربي

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قبيل زيارته المرتقبة إلى منطقة الشرق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يخطط لعقد لقاء خاص مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

مؤكدًا أنه ذاهب إلى اجتماع دولي في مدينة جدة وأن ابن سلمان سيكون جزءا منه.
ومع سعي الإدارة الأمريكية لحث السعودية على زيادة إنتاجها من النفط بسبب أزمة الطاقة العالمية إثر فرض العقوبات على موسكو، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة تماما مثل الطقس في الرياض
فهل تصلح زيارة بايدن ما أفسده بنفسه ووعده بجعل السعودية دولة منبوذة؟ وما رسائل وزير الطاقة السعودي لواشنطن بحديثه عن دفء العلاقات مع موسكو؟

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