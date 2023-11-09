لماذا رفض السيسي مقترحا أمريكيا حول إدارة مصر لأمن قطاع غزة؟

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز رفض بلاده مراقبة الأمن في قطاع غزة حتى وصول السلطة الفلسطينية إلى السلطة

في حال هزيمة حركة حماس وذلك بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وبحسب الصحيفة فقد أبلغ السيسي مدير وكالة المخابرات المركزية أن بلاده لا تعتزم المشاركة في القضاء على حماس لأنها تحتاج إلى الحركة في حماية حدودها مع قطاع غزة، حيث يأتي ذلك بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط دولي لتحويل شمال شبه جزيرة سيناء في مصر لمنطقة صحية بديلا عن مستشفيات قطاع غزة، بناء على طلب من إسرائيل.

فما قدرة القاهرة على مواجهة الضغوط الأمريكية المتزايدة عليها؟ وما شكل المرحلة المقبلة في قطاع غزة في ظل صمود حماس أمام التوغل البري الإسرائيلي؟

Your browser does not support audio tag.