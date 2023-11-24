 
مباشر
اسأل أكثر

لماذا رضخت إسرائيل لشروط فصائل غزة حول الهدنة وتبادل الأسرى؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whdc

بعد تسعة وأربعين يوما من الحرب على قطاع غزة دخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ ليلتقط الغزّيون أنفاسهم ويرفعوا الجثث ويحصوا أعداد قتلاهم مع وصولهم لأكثر من خمسة عشر ألفا

بينهم أكثر من 6000 طفل.. وأمام هذه الأرقام من غزة وعجز إسرائيل عن إنهاء حركة حماس يبقى السؤال، أيُ انتصار يتم الحديث عنه ولمن.
- فمَن فرض الهدنة ولصالح من أتت بالنظر لتصريحات حماس بأنها تشكل انتصارا للحركة التي قالت إسرائيل إنها لن تتفاوض معها مع بداية العمليات العسكرية؟
- وماذا عن إسرائيل التي لم تخسر مسبقا هذه الأرقام من القتلى في جيشها فهل هي بحاجة لاستراحة تدرك فيها أن أهدافها غيرُ واقعية وبعيدة المنال أمام موقف دولي بدأ يدرك أن ما يجري ليس دفاعا عن النفس..

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا