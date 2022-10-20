لماذا خضع القذافي للابتزاز الانغلوسكسوني؟

تاريخ النشر:20.10.2022 | 18:21 GMT |
آخر تحديث:20.10.2022 | 18:24 GMT | أخبار العالم العربي
دعد شرعب، مستشارة القذافي سابقا وصندوقه الأسود تميط اللثام عن حقائق غير مسبوقة.
أظهر تسجيل مصور لكاميرا مراقبة لحظة تنفيذ عدي التميمي لعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم".
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "المملكة أضاعت 40 سنة، وكان بإمكانها اليوم أن تكون مثل الهند و الصين في مجال الصناعة".
أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف أن كييف فقدت أكثر من 300 مقاتل وأكثر من 45 آلية خلال الأيام الأخيرة على جبهة دونباس.
طالبت وزارة الصناعة المصرية المواقع الجمركية المختلفة رصد أي معوقات أو مشاكل تطرأ على الاتفاقات التجارية بين مصر وتركيا، من أجل حلها.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه "عقب فشل عملية للموساد لتخريب مركز صناعي في أصفهان، انتهت باعتقال جميع عناصر تلك العملية، تم تصفية 6 ضباط بارزين على الأقل في طاولة إيران".
أظهر تقرير "غالوب" العالمي للمشاعر 2022 أن مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية، التي يعاني منها الناس يوميا، سجلت رقما تاريخيا.
استعرضت سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أبرز مواقف بلادها تجاه أوكرانيا، وذلك بعد اتهام البيت الأبيض للرياض بالاصطفاف مع روسيا في قرار خفض إنتاج النفط.
زعم وزير الدفاع البريطاني أن مقاتلة روسية أطلقت صاروخا بالقرب من طائرة عسكرية بريطانية من طرازRC-135 Rivet Joint كانت تقوم بدورية بالمجال الجوي الدولي فوق البحرالأسود في 29 سبتمبر
التقى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بأسرى حرب أوكرانيين في غروزني، ووعدهم بالإفراج عنهم في المستقبل القريب.
أعربت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" الاستراتيجي وذلك بعد تقارير عن أن السعودية أظهرت عزمها واستعدادها للانضمام إلى المجموعة.
تفاعل قراء صحيفة دي فيلت الألمانية بنشاط مع تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر الأوروبيين ضعفاء "رغم أن الأمر ليس كذلك".
اختبر الرئيس بوتين بندقية قنص من طراز "دراغونوف" وأطلق منها النار خلال زيارة تفقدية لميدان يشهد تدريبات للعسكريين الذي تمت تعبئتهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
عمت المظاهرات ودعوات الإضراب والتصعيد مختلف المدن الفلسطينية إثر الإعلان عن مقتل عدي التميمي خلال تنفيذه عملية "معاليه أدوميم".
يجري جهاز قطر للاستثمار محادثات لـ شراء 20% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الشرق.
في أول تعليق روسي على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، كتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه "لم يسبق لبريطانيا قط أن شهدت رئيسا للوزراء مثلها".
سخر دونالد جون ترامب الابن نجل الرئيس الأمريكي السابق من "قدرة" زيلينسكي على تسول الأموال من الغرب.
أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أصابت بأسلحة عالية الدقة جميع المواقع المستهدفة للقيادة العسكرية ومنظومة الطاقة في أوكرانيا.
كشف مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" أن القوات المسلحة الروسية استخدمت حتى الآن عدة مئات من "الذخيرة المتسكعة" محلية الصنع (درونات انتحارية) في أوكرانيا.
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن روسيا مستمرة بدعم سوريا للتغلب على العقبات القائمة وتقديم المزيد من الدعم للجيش السوري لمكافحة الإرهاب.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رحلة ممثلي كتيبة "آزوف" المتطرفة إلى الولايات المتحدة برعاية السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع من تسلمها للمنصب.
كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران أرسلت رسالة إلى كييف طالبة منها تقديم دليل على استخدام روسيا لطائرات إيرانية الصنع في أوكرانيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
قالت شركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، إنها لم تتلق أي عروض للاستحواذ على جزء من حصتها في شركة فودافون مصر حتى الآن.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه "يبارك" مقتل الشاب الفلسطيني المقاوم عدي التميمي باشتباك مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس.
تُعرف الأحكام العرفية وفقا للقانون الروسي على أنها نظام قانوني خاص تم إدخاله على أراضي روسيا أو في مناطق منها، من قبل رئيسها في حالة العدوان عليها أو التهديد بالعدوان.
دخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن فرض أربعة مستويات للجاهزية في البلاد على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا، حيز التنفيذ اليوم الخميس.
تفقد الرئيس فلاديمير بوتين في ميدان ريازان للرماية تدريبات الجنود، الذين تم استدعاؤهم للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرؤوس الحربية النووية الروسية بأنها سبب للصداقة مع موسكو.
أشار متصفح "غوغل" إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب في محافظة النجف العراقية بأنه "معبد الكفر والضلالة".
توجه رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بسؤال لمعارضي الغاز الروسي، منتقدا فيه خطة المفوضية الأوروبية الجديدة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي.
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس بيانا، علق فيه على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، بعد ستة أسابيع فقط على توليها منصبها.
وصف النائب الأوكراني، سيرغي باشينسكي، في محادثة مع صانعي المقالب الروسيين، فوفان ولكزس، طائرات "بيرقدار" المسيرة التركية بأنها "مشروع علاقات عامة دعائي".
زارت ابنة الرئيس الشيشاني ووزيرة الثقافة بجمهورية الشيشان عائشة قديروفا وثلاثة من إخوانها العسكريين الشيشان في مكان مرابطتهم على جبهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة من قرار المستشار الألماني أولاف شولتس تخصيص مليارات اليوروهات لدعم قطاع الطاقة في ألمانيا، حسبما كتبت صحيفة "التلغراف".
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول ما إذا كانت إسرائيل ستدعم نظام كييف بالسلاح ضد روسيا.
كتب إيفان غراتشيوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول اعتراف مسؤول أوكراني سابق كبير بأن جميع طائرات بيرقدار التي كانت لدى أوكرانيا أُسقطت في الأسبوع الأول من العملية الروسية الخاصة.
مع تضرر مرافق الطاقة في أوكرانيا جراء الغارات الروسية في الأيام الأخيرة، تتخذ السلطات المحلية إجراءات غير مألوفة لتقليل استهلاك الكهرباء.
قال مساعد الرئيس الأوكراني ديفيد أراخاميا، إن المسؤولين الأوكران صدموا بتصريح أعضاء من الحزب الجمهوري بشأن تقييد محتمل للمساعدة المالية الأمريكية لكييف.
لم يتقبل كريستيانو رونالدو، قرار مدربه إيريك تن هاغ، بعدم إقحامه في لقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام، الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وغادر الملعب قبل نهاية اللقاء.
انتقد مستخدمو "تويتر" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد نشرها أن بوتين ابتز أوروبا بإمدادات الغاز، مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
أعلن نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو أن بلاده تمكنت من انتزاع 9 دول كانت تقيم "علاقات دبلوماسية" مع إدارة تايوان.
أفادت مصادر إسرائيلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود اسرائيلييين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
فتح البنك المركزي المصري الطريق للبنوك العاملة في البلاد لتسعير الدولار مقابل الجنيه بالقيمة العادلة، سعيا للسيطرة على أزمة تذبذب السعر في السوق ونقص السيولة.
يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في مصر.
هاجمت منظمة العفو الدولية، مصر بسبب تدشينها سجنا جديدا عقب إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي، مشيرة إلى أنه "يواصل فرض ظروف قاسية وغير إنسانية".
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بإعلان حالة التأهب الجوي في كافة أنحاء البلاد صباح اليوم الخميس.
تحذر Mayo Clinic من أن الإيبوبروفين يمكن أن يسبب نزيفا في المعدة أو الأمعاء دون التسبب في علامات تحذير واضحة.
كتب بوابة "جوانشا" أن من الخطأ اعتبار الدول الأوروبية دولًا مستقلة ذات سيادة، فهي في واقع الأمر ليست أكثر من "جزء منفصل من الولايات المتحدة".
أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء بأقواله في قضية تشهير رفعتها ضدّه صحافية أميركية بارزة تتّهمه باغتصابها في التسعينيات.
وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري بشار الأسد بأنه تاريخي وإيجابي ومجيد، ويمثل انطلاقة جديدة للعمل الفلسطيني السوري المشترك.
روى شاهد عيان أن قوات الأمن الأوكرانية عذبت الروس الأسرى بالصدمات الكهربائية وعاملتهم بطريقة وحشية.
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام الشرف للنشاط العام، لأيماني قديروفا، والدة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تكريما لها على مشاركتها المتميزة في النشاطات الاجتماعية.
أفادت سلطات خيرسون بأن القوات الأوكرانية بدأت هجوما على المنطقة تزامنا مع إعلان وسائل إعلام أوكرانية عن دوي صفارات الإنذار في كييف وإعلان تأهب جوي في 3 مناطق أوكرانية.
رد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على تصرف البرتغالي كريستانو رونالدو، نجم الفريق لمغادرته ملعب "أولد ترافورد"، خلال مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير.
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين جملة من الإجراءات خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، من بينها إعلان حالة "الاحكام العرفية" في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
قال زعيم حزب إيطاليا للأمام، ورئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني خلال اجتماعه بنواب في البرلمان إن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يمكنه وقف القتال الدائر.
تحت العنوان أعلاه، كتب نورلان جاسيموف، في "إكسبرت رو"، حول التغييرات المنتظرة في ساحة العمليات بأوكرانيا بفضل قائد القوات الروسية المشتركة الجديد.
أفيد بأن المفوضية الأوروبية ترى أن الفودكا التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني قد تكون مخالفة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم، التعويض المالي الشهري الذي سيحصل عليه الأفراد الذين تمت تعبئتهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بعد أيام من إطلاق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الساخرة تصويتا حول رأس من سيصمد أكثر، الملفوف أم ليز تراس، أعلنت الأخيرة استقالتها من رئاسة حزب المحافظين. لينتصر رأس الملفوف.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا، بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية".
أكد فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء تدمير ثلاث منشآت من البنية التحتية لتوليد الطاقة في أوكرانيا.
قالت مستشارة للرئيس الأمريكي السابق ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استخدم" رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتوجيه رسالة إلى الغرب تدعو إلى السلام في أوكرانيا بشروطه الخاصة.
أعلن الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الحركة مهتمة أن يكون لها علاقات قوية مع الدول المحيطة بفلسطين، لحشد المواقف السياسية الداعمة للمقاومة ومشروع التحرر.
هاجم وزير الإعلام المصري السابق، أسامة هيكل، قرار الحكومة الذي أعلن عنه مؤخرا وزير التربية والتعليم رضا حجازي، الخاص بترخيص مراكز الدروس الخصوصية، ومنح رخصة للمدرسين فيها.
كشفت دراسة علمية في مصر عن مغالطات إثيوبيا بشأن كميات التخزين السابقة لسد النهضة الإثيوبي، بالإضافة إلى كوارث أخرى تتعلق بالسد.
نفى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اصدار كييف أوامر بتفجير جسر القرم، في إشارة للعمل الإرهابي الذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية، وأكد الأمن الفيدرالي الروسي وقوف كييف وراءه.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
كشفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان اليوم الأربعاء، عن سبب استقالتها من حكومة ليز تراس، بعد أسابيع من تعيينها.
واصل ليفربول صحوته، وتغلب على ضيفه وست هام يونايتد 1-0 اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كشفت وسائل إعلام إيطالية أن أنتونيو تاياني، قد لا يتم تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة الإيطالية القادمة، بسبب تصريحات زميله سيلفيو برلسكوني عن روسيا وبوتين والأزمة الأوكرانية.
قال خبير أسواق السيارات في مصر، محمود خيري، إن سوق السيارات سيتأثر بقرار مجلس النواب بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، تأثرَا كبيرا على المدى القصير.
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التهديد بفرض عقوبات موجعة ضد إيران بسبب تزويدها المزعوم روسيا بطائرات قتالية مسيّرة.
أعلن مجلس دبي الرياضي ودبي "غلوب سوكر أووردز"، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2022.
وصل الممثل السابق لحركة حماس في السعودية محمد الخضري إلى الأردن، وذلك إثر إفراج السلطات السعودية عنه بعد قضائه 3 سنوات في سجونها.
صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن الاتهامات الغربية لإيران بتوريد الطائرات المسيرة لروسيا تعتبر "تضليلا جديدا".
قال البيت الأبيض، إن إعلان السعودية، عن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، "لا يلغى قرار منظمة أوبك+ بخفض إنتاج النفط".
حدد الباحثون، في دراسة بقيادة جامعة روكفلر، الأشخاص الأكثر جاذبية للبعوض، مشيرين إلى أن الأمر قد يتعلق بطريقة الشم.
علق محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق والمحلل بشبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، على تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام مساء أمس الأربعاء.
نفت سلطة الطيران المدني العراقي ما جاء في تصريح النائبة، عالية نصيف، بأن هناك طائرة خاصة غادرت مطار بغداد الدولي وعلى متنها 4 مليارات دولار إلى تركيا.
أكد جيمس أوبراين منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات الأمريكية تدعم زيادة بيع روسيا لموارد الطاقة، وخاصة للدول النامية.
أعلن وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو أن إسرائيل لن تجرؤ على تزويد كييف بالسلاح أبدا.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عن إجراءات جديدة لخفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة متمثلة في ثلاث خطوات رئيسية.
في تصريحات لشبكة "الميادين"، اعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن السفارات يجب أن تكون نشطة في إيران والسعودية لحل النزاعات بطريقة أفضل.
قالت مصادر إسرائيلية إن منفذ هجوم معاليه أدوميم هو عدي التميمي الذي قتل مجندة إسرائيلية في شعفاط قبل أيام.
عادة ما تكون النتوءات والبقع البيضاء والبقع الصغيرة في الفم واللسان غير ضارة. ولكن، في بعض الأحيان، يمكن أن تقدم بعض الأدلة على ما يحدث بالفعل في صحة المرء عموما.
كشف الخبير الاقتصادي المصري، عمرو يوسف، عن طريقة استغلال مصر للرمال السوداء في تحقيق عائد مادي كبير.
أثار الأمريكي شون أومالي، جدلا واسعا بلبسه خلال ظهوره في مؤتمر صحفي قبل نزاله المرتقب في أبو ظبي، ضد الروسي بيتر يان في فئة وزن البانتام ضمن بطولة "UFC 280".
كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" تقول إن الاتحاد الأوروبي يقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا دعما لأوكرانيا، لكن بعض الدول الأوروبية تحاول حماية الصناعات التي تعتبرها "أبقارها المقدسة".
انعكاسات وتبعات منتظرة على المناطق المحررة المنضمة حديثا إلى روسيا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض حالة الأحكام العرفية فيها،
في اجتماع لمجلس الأمن الروسي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين حالة الأحكام العرفية بالمناطق المنضمة حديثا لروسيا في إجراء يهدف لرفع مستوى التعاطي مع التحولات الطارئة على الواقع الميداني.
قال اللواء طيار أركان حرب السابق، السيد خضر، إن الطائرات المسيرة ستغير قواعد اللعبة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن الغواصة النووية "يو أس أس وست فيرجينيا" المحملة بصواريخ باليستية موجودة في بحر العرب، وقام قائد القيادة الجنرال مايكل - إيريك كوريلا بزيارتها.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الغرب الذي يزود أوكرانيا بالسلاح يقترب من خط خطير سيتسبب بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم فرض عقوبات على الغرب، ستعلن عنها في غضون الساعات القليلة القادمة.
تنتظر مولدوفا مجموعة من الطائرات العسكرية المسيرة من ألمانيا.
صرح المؤرخ البريطاني، السير أنطوني سيلدون، بأن بلاده تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها تمر بوضع أسوأ مما شهدته خلال أزمة السويس عام 1956 مع مصر.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع إطلاق نار ودوي انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في كييف.
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