لماذا تجنبت إسرائيل تبني الهجوم على مواقع عسكرية إيرانية؟

فيما تجمع ردود الفعل الدولية على عدم وجود أي مصلحة في اتساع نطاق المواجهة، تلتزم المواقف الرسمية الإسرائيلية الصمت إزاء هجوم أصفهان لأسباب استراتيجية وفق مصادر إسرائيلية.

في المقابل يتجه التعقيب الايراني نحو التقليل من أهمية الهجوم وتبعاته من خلال التأكيد أنه نفذ بمسيرات صغيرة ولم يخلف أي أضرار.

في هذا السياق وبينما تتسأل بعض المصادر عن أسباب كشف البنتاغون لوسائل الإعلام الأمريكية عن تورط إسرائيل في الهجوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران.

فما هي دلالات المواقف الايرانية والاسرائيلية من هجوم أصفهان؟ وهل تعكس نهاية هذا الفصل من الهجمات المتبادلة؟

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