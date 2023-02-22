لماذا تجاهل بايدن قادة الجناح الغربي للناتو بجولته الأوروبية؟

انطلقت الأربعاء في العاصمة البولندية وارسو اجتماعات مجموعة بوخارست التسع مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث مستقبل الحلف والتعاون بين أعضائه.

وذلك مع اقترابِ الذكرى الأولى لانطلاقِ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا... اذ تجري مناقشات تعتبر تمهيدية قبل قمة الحلف المقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو تموز المقبل.. وتمثل مجموعة "بوخارست التسع" دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وهي: بلغاريا، والمجر، وإستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وتشيكيا.. حيث يرى مراقبون في الاجتماع تعاضما لدور دول أوروبا الشرقية داخلَ الحلف مقارنةً بتراجع دول غرب القارة.

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