لماذا تتورط استخبارات الغرب بدعم كييف لقصف روسيا بالمسيرات؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي أوكرانيٍ جديد، بالمسيرات، على منطقة "موسكو سيتي" بالعاصمة الروسية ومواقعَ أخرى في ضواحيها.

وأكد الكرملين اتخاذ الإجراءاتِ اللازمة لمواجهة التهديدات بهذا الشأن ،، بينما قالت الخارجية الروسية إن العملياتِ الإرهابية لنظام كييف هدفُها ابتزازُ واشنطن للحصولِ على المزيدِ من الدعم..

وفي السياق أعلنت الدفاع الروسية إحباط هُجوم إرهابي لقوات كييف، بثلاثةِ زوارقَ مسيرة، على سفن تجارية روسية جنوب غربي البحر الأسود، كانت تتجه نحو مضيق البوسفور، مشيرة إلى تدمير القوارب من قِبل سفنٍ عسكريةٍ روسيةٍ مرافقة..

وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة /دميتري بوليانسكي/ قد أكد في كلمةٍ أمام مجلس الأمن أن كييف تستخدم الأسلحةَ والمعداتِ الغربية لارتكابِ الأعمال الإرهابية، مشددًا على أنَّ الغرب يتحملُ المسؤوليةَ عنها.. فما دلالات لجوء كييف الى مهاجمة أهداف مدنية؟ وهل يمكن أن تؤدي الى تصعيد عسكري جديد؟

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