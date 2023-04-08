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نيوزميكر

لماذا تتهم إسرائيل حماس بقصفها من لبنان؟

أخبار العالم العربي

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حلقة برنامج نيوزميكر مع نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق.

أبرز تصريحات نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق لـRT:

- إسرائيل تواجه صراعا داخليا على مستقبلها

- إسرائيل لا ترغب في دخول مواجهة عسكرية لأنها تريد التفرغ للوضع بالقدس والاقتحامات في الأقصى

- إسرائيل تتبع تكتيكا عسكريا بمواجهة ما يحصل مؤخرا لأنها تريد أن تتجنب الدخول بمواجهة عسكرية على كل الجبهات

- إسرائيل قد تلجأ إلى سياسة الاغتيالات داخل الأراضي الفلسطينية وفي الخارج

- تلقينا اتصالات كثيرة لمنع التصعيد وجوابنا كان أننا لسنا طرفا في ما يحصل

- الأمريكيون والأوروبيون لا يريدون الضغط على إسرائيل للتوقف عن سياساتها التصعيدية ضد الفلسطينيين

- الفصائل الفلسطينية تبارك كل ما يقوم به الشعب الفلسطيني من نضال ضد الإسرائيليين

- الفصائل الفلسطينية ليس لديها إلا الدفاع عن المقدسات والشعب الفلسطيني

- لا مستقبل لإسرائيل أبدا

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