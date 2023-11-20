هل تستخدم حماس مستشفيات غزة لتهريب أسرى إسرائيليين كما تتهمها تل أبيب؟

مع تصعيد إسرائيل عمليتها البرية في قطاع غزة، باتت المستشفيات والمراكز الطبية مسرحًا لعمليات جنود الجيش الإسرائيلي وهدفًا مباشرا للطائرات والمدفعية،

آخر ذلك تمثل في مقتل اثني عشر جريحًا ومرافقًا بالإضافة لإصابة أحد الكوادر الطبية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في القطاع.

وفيما تستمر عملية الجيش داخل مجمع الشفاء الطبي يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كانت لدى تل أبيب معلومات عن احتجاز حركة حماس لرهائن إسرائيليين داخل المجمع الطبي وبناء على ذلك تم الدخول إليه.

فما هدف تل أبيب من استهداف مستشفيات غزة؟ وما خطورة زج المؤسسات الطبية في أتون الصراع؟

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