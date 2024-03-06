لماذا تتهرب إسرائيل من أي اتفاق مع حماس ينهي حربها على غزة؟

بين شد وجذب، لا تجد المفاوضات المستمرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة طريقا للنهاية..

ففيما تؤكد حماس أنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب على القطاع، تشدد الحركة في الوقت نفسه أن تل إسرائيل تتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلق بتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني. على الطرف المقابل تفيد صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط للبقاء في قطاع غزة لحوالي عشر سنوات، إذ تشير الصحيفة إلى أن المرحلة الأولى من الحرب والتي تشمل القضاء على حماس سوف تستغرق سنة أو سنتين بالإضافة لثماني سنوات أخرى حتى تستقر حكومة بديلة. فما مصير محادثات وقف إطلاق النار في ظل حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل لاتفاق بات في أيدي حركة حماس؟ وما السيناريوهات المحتملة في حال انهيار المفاوضات؟

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