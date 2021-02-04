لقمان سليم..عودة الاغتيالات السياسية للبنان؟

بأربع رصاصات تركوه جثة داخل سيارته.. لقمان سليم ابن جنوب لبنان والناشط السياسي المعروف بآرائه المعارضة لحزب الله والتي كانت سبباً في تلقيْه تهديدات مرات عدة حسب ما كان يعلن..

لكنَ المنفذ أيا كان لا يدرك حجم الجريمة التي تضافُ لسلسلةٍ طويلة من الاغتيالات التي شهدها لبنان، فقد تكونُ التداعياتُ أكبرَ من احتمال بلدٍ دَمَر تفجيرٌ جزءا من عاصمته منذ 6 أشهر بالضبط دون أيِ ذكرٍ لنتائج التحقيق حتى اللحظة..

- من الجهة التي ربما تقف وراء الجريمة.. وهل نحن أمام عودة مسلسلِ الاغتيالات السياسية؟

- ما هي التداعياتُ على العملية السياسية خاصة أن رئيسَ الجمهورية شدد على ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء ظروف الجريمة

- وأهمُ من ذلك. هل سيبقى قتلتُه دون محاسبةٍ في بلد يصارعُ لتشكيل حكومة ترضي جميعَ الأطياف؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر

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