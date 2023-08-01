لقاء جدة والنفق الأوكراني المظلم

لقاء دولي حول أزمة أوكرانيا يجري بعد أيام في مدينة جدة السعودية،

فما أهداف لقاء آخر يجري بدون مشاركة روسيا وذلك لتسوية أشد أزمة عسكرية تعصف بأوروبا والعالم منذ الحرب العالمية الثانية؟ ما هي الدواعي السعودية لاستضافة هذه المناسبة؟ ما الذي دفع جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى ترجيح عقد "قمة سلام" بشأن أوكرانيا نهاية السنة الجارية وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين روسيا وكييف ورُعاتِها واستحالة قبول طرفي النزاع صيغة تسوية للطرف للأخر؟