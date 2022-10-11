لقاء بوتين وبن زايد.. لتفكيك الاستعصاءات الدولية

زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى سان بطرسبروغ تأتي في توقيت دقيق.

أحد أهداف لقاء الرئيس الإماراتي مع الزعيم الروسي يتمحور حول دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد إزاء أوكرانيا، وإيجاد حل سلمي للأزمة. ولكن.. وساطة تهدف إلى تفكيك الاستعصاء في أكبر أزمة أوروبية منذ عقود.. هل ستكون فعالة؟ أما بشأن البيئة الدولية المتوترة حول روسيا، فالإمارات تؤكد حرصها الكبير على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا. يأتي ذلك في الوقت الذي ترسل فيه واشنطن رسائلَها الغاضبة إلى دول الخليج، وخاصةً السعوديةَ والإمارات بعد قرار "أوبك بلس"، بل ذهب نوابٌ في الكونغرس الأمريكي إلى التلويح بسحب الدفاعات الجوية الأمريكية من أراضي الإمارات والسعودية.

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