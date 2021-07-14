وئام وهاب يكشف أن حل الأزمة اللبنانية يكمن في السعودية ويقول إن الحريري لديه مشكلة معها

لبنان بانتظار الفرصة الأخيرة لتشكل حكومة انتظرها اللبنانيون لأشهر طويلة.. وخلال الانتظار، أزمة دواء ومحروقات واقتصاد وسجال سياسي مستمر.. ما المتوقع؟

وفي الحديث عن الملف اللبناني بكل تشعباته وتفاصيله قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب:

وهاب لـRT: الحريري قدم تشكيلة لرئيس الجمهورية لكي يرفضها عون وهاب لـRT: الحريري لديه مشكلة حقيقية في السعودية ومن دون دعم الرياض لن يستطيع تشكيل حكومة

وهاب لـRT: لا استقرار في لبنان دون استقرار في سوريا

وهاب لـRT: إذا أراد العالم مساعدة لبنان عليه أن يعمل على رفع العقوبات عن سوريا ودعم استقرارها

وهاب لـRT: الحصار الأمريكي على لبنان هو ما تسبب في انهيار لبنان وتقوية حزب الله

وهاب لـRT: الخلاف السعودي الإماراتي لن ينعكس على لبنان.

وهاب لـRT: السعودية لا تريد أن يصل الوضع إلى الفوضى وأن تتحلل الدولة اللبنانية

وهاب لـRT: لن تساعد أي دولة عربية لبنان دون موافقة السعودية.

وهاب لـRT: العقوبات الأوروبية قد تساهم في تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.

وهاب لـRT: نحن بحاجة لغطاء عربي لضمان استقرار لبنان.

وهاب لـRT: نحن بحاجة لتواصل بين سوريا والسعودية والإمارات ومصر والعراق لضمان حماية لبنان.