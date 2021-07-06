لبنان على شفير الكارثة.. من يتحرك للإنقاذ؟

لا لبنان لا يتجه نحو الكارثة الكبرى بل أصبح في عمق الكارثة..

لبنان يتجه نحو الكارثة الكبرى بهذه العبارة أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صرخة استغاثة.. ولعلها صرخة ما قبل الرمق الأخير في بلد بات فيه توفير حبة الدواء والكهرباء والوقود أقصى طموح مواطنيه..

فرص العمل شبه معدومة والحد الأدنى للأجور لا يتجاوز أربعين دولارا شهريا وقطاعات الدولة كافة في حالة انحدار متواصلة، وعلى الرغم من الوساطات والمبادرات الخارجية والداخلية فإن التجاذب السياسي لا يزال سيد الموقف في عملية تقسيم الكعكة الحكومية بين التيارين الأزرق والبرتقالي...

لا لبنان لا يتجه نحو الكارثة الكبرى بل أصبح في عمق الكارثة..