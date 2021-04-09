لبنان.. عقوبات أوروبا تسرع تشكيل الحكومة؟

بعد مرحلة الوعيد لحمل السياسيين اللبنانيين على تشكيل الحكومة، تستعد باريس لمرحلة التنفيذ بإعلان وزارة الخارجية عن صياغة مقترحات ملموسة لفرض تحرك عملي مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي

الموقف الفرنسي يتزامن مع فشل مساعي جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في باريس.

يأتي ذلك مع استمرار الجدل حول التدقيق الجنائي مع تسلم وزارة المالية من المصرف المركزي للقائمة المحدثة من المعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي.

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