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لافرينتيف.. محادثات أستانا والعملية العسكرية التركية شمالي سوريا

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لقاء آرتي مع ممثل الرئيس الروسي الخاص بالتسوية في سوريا ألكساندر لافرينتيف.

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