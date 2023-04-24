لافروف يحذر.. مواجهة الغرب تقترب وعالم جديد يتشكل

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن الدولي إن الأمم المتحدة ومتطلبات ميثاقها تشكلان تهديدا لطموحاتِ الولايات المتحدة العالمية،

التي باتت حسبه تضع قواعدها الخاصة للعلاقات الدولية متجاهلة ميثاق الأمم المتحدة ، هذه الهيئة الأممية التي يفترض فيها التوزان والاستقلالية و الحياد يقول وزير الخارجية الروسي إنها باتت تخضع بشكل كبير لسياسات واشنطن وإملاءاتها.. وإن العالم اليوم بات يقترب من حد أكثر خطورة مما كان عليه خلال الحرب الباردة نتيجة الإخفاق الدبلوماسي للولايات المتحدة وحلفائها .. وأضاف الوزير الروسي إن على الأقلية الغربية التصرف بشكل لائق، واحترام الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي.. وندد في الوقت نفسه بالاجراءات الأحادية غير الشرعية التي تتخذها واشنطن ضد منافسيها ، معتبرا أن عالما متعدد الأقطاب سيكون أكثر عدلا و احتراما لميثاقِ الامم المتحدة.. يذكر أن واشنطن رفضت منح الصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الروسي تأشيرات أمريكية ما اعتبرته روسيا ودول أخرى انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

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