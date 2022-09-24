لافروف يحذر.. توسع الناتو هدفه دول آسيوية

تاريخ النشر:24.09.2022 | 22:18 GMT |
آخر تحديث:24.09.2022 | 22:20 GMT |
أثارت محادثة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن صداقته مع فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عندما كان في الثلاثين من عمره.
يحدث التخثر الوريدي العميق (DVT) عند وقوع جلطة دموية (تجلط) في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين.
شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بكلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادا لاذعا لواشنطن وحلفائها، ومحاولاتهم للهيمنة على العالم، وابتزاز الدول. هذا أبرز ما جاء فيها:
أعلنت السلطات الأمنية السعودية يوم السبت، إلقاء القبض على شاب وشابة بسبب فيديو "مخالف للآداب"، بالتزامن مع حادث اعتداء على فتاة في محافظة الأفلاج أثار غضب السعوديين.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه إذا حاول الغرب استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، فإن بلاده ستقف ضد أي نوع من هذه المحاولات.
أفرجت روسيا منذ أيام، بفضل وساطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن عدد من المرتزقة الأجانب، معظمهم من دول غربية، ومواطن مغربي.
إعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن ما يصل إلى 300 مسلح قتلوا بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة نيكولايف بجنوب أكرانيا.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح جنسية روسيا الاتحادية بصورة استثنائية للأجانب، ممن يلتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر، ويسقط شرط الإقامة في روسيا عنهم.
جدد وزير الخارجية سيرغي لافروف تأكيد قدرة روسيا التامة على حماية أراضيها، عملا بعقيدتها العسكرية واستراتيجياتها وتشريعاتها، وأشار إلى أنه لن يصدر تنبؤات قاتمة حول حرب عالمية ثالثة.
احتجت ناشطات "فيمين"، أمام سفارة إيران في مدريد، للتضامن مع الإيرانيات بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما وهي محتجزة في الشرطة.
قررت الداخلية المصرية إيقاف ضابط شرطة وأمنيين اثنين عن العمل وإحالتهم لقطاع التفتيش، بعد تعاملهم بقسوة مع أحد المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة.
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، أمس الجمعة، أنه تم إعفاء ذاكر العكرمي من مهام مندوب الشؤون الثقافية بنابل.
يتطلب مرض السكري من النوع الثاني، مثل جميع أشكال مرض السكري، إدارة دقيقة لمستويات السكر في الدم من أجل منع ظهور مضاعفات.
قال الصحفي الألماني أرنولد شيلزل، في مقال لصحيفة Junge Welt ، إن زعم وزيرة خارجية بلاده أنالينا بيربوك بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ينقذ الأرواح، يمكن تسميته بـ "لغة الفاشية"
أعلنت قطر اليوم السبت أن شركة "توتال إنرجي" الفرنسية حصلت على حصة جديدة في خطط قطر لتوسيع إنتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي.
عبر مهاجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، عن استيائه من ظهور نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح وسط حراسة من "البودي غاردز"، عقب نهاية مباراة مصر الودية مع النيجر أمس الجمعة.
كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن أحدث المعلومات المتعلقة باسباب وفاة الشابة مهسا أميني، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات والادلة الطبية تثبت بأنها لم تتعرض للضرب والعنف.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا وإسرائيل تتفاوضان على نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يعقد البلدان اجتماعا حول هذا الملف في أكتوبر المقبل.
تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
تستمر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خرسون وزابوروجيه استفتاءات الانضمام إلى روسيا في ظل إقبال كبير على التصويت، بحضور مراقبين دوليين سموها "استفتاءات الانضمام الطوعي".
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن صدمته بعدم استجابة إسرائيل لطلبات كييف المتكررة بتسليحها، وإمداد قواتها لمواجهة روسيا.
قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول اقتراح إضافة خانة جديدة في بطاقة الرقم القومي.
أعربت طهران عن أسفها لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معتبرة أن هذا القرار بني على أساس تقارير غير مؤكدة وأجواء إعلامية أثارتها جهات خارجية.
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن بلاده لا تجري في الوقت الراهن أي مفاوضات مع تركيا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
أحرز الظهير الأيمن لنادي ريال سالت ليك الأمريكي، آرون هيريرا، هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه في شباك أطلس المكسيكي، في كأس الدوريات "League MX" لأندية أمريكا الشمالية.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعي".
نفت إيران صحة أنباء تم تداولها عبر الإنترنت، عن أنها ألغت إقامة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر على أراضيها.
يناقش قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية بنشاط، إلغاء اللقاء والمباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والألمانية أنالينا بيربوك.
نشرت مجلة "إيكونوميست" تصنيفا لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.
اعتبر عالم النفس والإعلامي الكندي جوردان بيترسون أنه "من السذاجة" الاعتقاد بأن "الروس سيخسرون الحرب" في أوكرانيا أو "أننا سنفوز".
تم التقاط صورة لرئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، بينما ظهرت في خلفيتها مدفأة كهربائية إضافية.
أفاد مراسل "نوفوستي" في بكين، بأن الأوضاع في العاصمة الصينية طبيعية والسكان يمارسون أعمالهم اليومية بشكل اعتيادي، مكذّبا ما أشيع من أنباء عن "حدوث انقلاب عسكري في الصين".
شطب الرئيس الأمريكي جو بايدن أفغانستان بجرّة قلم من قائمة "الحلفاء الأساسيين" للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.
أسدل أسطورة التنس روجر فيدرر، الستار على مسيرته بهزيمة ودموع الوداع، وذلك بعد خوضه الجمعة مباراته الأخيرة قبل الاعتزال وكانت بجانب غريمه رافائيل نادال في لقاء الزوجي لكأس لايفر.
أعرب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، عن سعادته بتحقيق "الفراعنة" الفوز على النيجر في مباراة ودية أقيمت أمس الجمعة في الإسكندرية.
دعا البيت الأبيض الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف المرتزقة وقوات كييف، محذرا من عدم قدرة الولايات المتحدة على ضمان أمنهم.
ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل "حتى لو كان بغية استعراض القوة".
أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء السبت بأن الحرس الثوري قصف بالمدفعية تجمّعات لمسلحين مناهضين لإيران في إقليم كردستان شمال العراق يوم السبت.
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه سئم رئاسة البلاد وأنه لترك منصبه، إلا أن مصير المسؤولين الأكفاء الذين يدافعون عن مواقفه ويعززونها، يمنعه عن تركهم في مواجهة سلطة جديدة.
شهدت طهران مساء أمس الجمعة تظاهرات غاضبة جديدة، بعد أسبوع من احتجاجات على وفاة شابة اعتقلتها شرطة الآداب بسبب "لباسها غير المحتشم"، وأدى قمعها إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.
أشار ستيفن برونو شالر، الإداري في شركةEnergie Waldeck-Frankenberg GmbH، الذي عمل كمراقب دولي للاستفتاء في ميليتوبول، إلى مستوى التنظيم العالي خلال عمليات الاقتراع.
علق وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس على صورة منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتمثال لجان فرانسوا شامبليون بإحدى الجامعات الفرنسية، يطأ فيه رأس أحد ملوك مصر القدامى.
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دولا في الاتحاد الأوروبي والناتو طلبت لقاءه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم اختفت عن شاشة الرادار، وأن إحدى الدول منعت منه.
قالت مجلة Military Watch Magazine، إن الدول الغربية استنفدت تقريبا مخزون دبابات "تي-72" ولذلك تضطر لتسليم أوكرانيا دبابات "تي-55" معدلة، لكن سلطات كييف لا تملك ذخيرة لها.
صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوفود الأوروبية التي طلبت لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد "اختفت عن الرادار".
طالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن مجلس الأمن في كلمتها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلغاء حق النقض الفيتيو لأعضاء المجلس الدائمين.
يحتاج مستخدمو "آيفون" و"أندرويد" الذين يبحثون عن بعض الطاقة الإضافية إلى معرفة بعض الحيل المفيدة التي ستساعد في جعل شحنة واحدة تدوم لأطول فترة ممكنة.
قذفت ضربة روسية ناقلة جنود مدرعة أوكرانية، فوق سياج مصنع نيكولاييف لإنتاج الدبابات، وسقطت على ممر للمشاة خارج هذه المنشأة الحيوية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو، ظهرت فيه عمليات تحضير قاذفات "سو-25" للإقلاع وتحميل صواريخ غير موجهة من عيار 122مم عليها، لتنطلق بعد ذلك لتنفيذ مهام قتالية.
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنه "لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه حاليا من لقاء نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان".
تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة شديدة في الوجه خلال مباراة منتخب بلاده ضد التشيك المقامة الآن، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
جددت الصين التزامها باحترام سيادة كافة الدول ووحدة أراضيها، والدعوة لجميع الأطراف المعنية في الصراع الأوكراني إلى حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور.
قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تعيين الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في منصب نائب وزير الدفاع الروسي ليحل محل جنرال الجيش دميتري بولغاكوف.
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز العلاقات، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
دخلت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والمناطق المحررة في مقاطعتي زابوروجبه وخيرسون، اليوم السبت، في اليوم الثاني من عمليات الاستفتاء على انضمامها إلى روسيا.
أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن البطاطس المقلية والمعكرونة تلحق أضرارا جسيمة بالكبد.
يعلم معظمنا بالروتين المتعلق بالطيران الجوي وقواعد طائرات الركاب كمثل وجوب رفع ستائر النوافذ حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك حالة طارئة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لطائرة هجومية من طراز"Su-25" تابعة لقوات الفضاء الروسية.
صرح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بأن الناتو لا يعتزم الدخول في حرب مع روسيا بسبب أحداث أوكرانيا، لكنه يعول على وقف التصعيد من الجانبين.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تنطلق من روح التواصل بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ في سمرقند.
أمر مدعي عام عمّان بحظر النشر "بأي أمور أو معلومات" تتعلق بواقعة إطلاق رجل قانون معروف في البلاد النار على زوجته وابنه في محافظة جرش.
كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة عملت منذ فترة طويلة خلف الكواليس على ملف تبادل الأسرى بين الروس والأوكرانيين والعديد من الجهات الغربية.
بدأت القوات الروسية في استخدام مسيّرات "زالا" الشبحية من تصنيع "كلاشينكوف" في أوكرانيا.
تشهد المدن الروسية الكبرى، وبينها موسكو مسيرات وفعاليات حاشدة مؤيدة للاستفتاءات التي انطلقت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها.
حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا من أنه من غير الجائز لها أن تشكك في السيادة اليونانية على جزر بحر إيجه.
في محاولة فاشلة من القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم بـ9 دبابات و 16 عربة قتال مصفحة.
كشف المدير العام وكبير المصممين في مركز "ماكييف" لصناعة الصواريخ، فلاديمير دغتيار، عن بعض الميزات التي تجعل صاروخ "سارمات" الروسي "متفوقا على الأسلحة التي تطورها دول الناتو".
أفادت السلطات السورية بارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 86 قتيلا.
قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إنه لا يمكن حل الأزمة في أوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة، بغض النظر غن قبول الدول الأخرى مثل هذه النتيجة أم لا.
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إنه سيزور إسرائيل إذا تمت دعوته إليها.
أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة أولمبياد 2036.
أزيح الستار اليوم السبت في إيران عن الطائرة المسيرة التدريبية الجديدة "بهروز".
أعلنت جامعة ستراسبورغ في فرنسا أنها ستغلق أبوابها لمدة أسبوعين إضافيين هذا الشتاء لتوفير الطاقة، في قرار انتقدته النقابات العمالية.
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع روسيا، وأنها تفضّل تجنب الدخول في أي مواجهة مباشرة معها.
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحذيرات الأمريكية للبنوك في بلاده من تعاملها مع نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".
من الإجهاد إلى النوع الخاطئ من معجون الأسنان، كشف أخصائي تقويم الأسنان الأسباب "الصادمة" للأسنان الحساسة وكيفية منع الألم.
اعلنت الدكتورة سفيتلانا كوبرينا، أن العفن يفرز سموما ضارة بصحة الإنسان، تسبب السعال وعسر الهضم وآثارا سلبية أخرى.
اقترح العلماء في جامعة "أومسك" الحكومية التكنولوجية طريقة جديدة لمعالجة المواد الغذائية، تسمح بإطالة عمرها على عكس طريقة المعالجة الحرارية.
قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده للفوز على ضيفه النيجر 3-0 في مباراة جمعت المنتخبين اليوم الجمعة في الإسكندرية.
أفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن التجمعات التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الأيام الأخيرة تراجعت بنسبة 90٪، مؤكدة عودة الهدوء بشكل كبير إلى معظم المدن التي شهدت أعمال شغب.
تحدث رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ظلم النظام المالي الذي تتحكم فيه دولة واحدة في معدلات نسبة الفائدة للعالم كله.
تم تسليم الأفراد في كامتشاتكا الروسية، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة للاتحاد الروسي في إطار التعبئة الجزئية أسلحة، في مراسم عسكرية خاصة.
قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن بلاده لن توافق أبدا على إدراج شركتي الطاقة "غازبروم" و"روساتوم"، في قوائم العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو ظهر فيه كيف تصدت قوات الإنزال الجوي الروسية( قوات المظليين)، لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس أمرا ملكيا أعفى بموجبه، ساعد بن خضر العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية من منصبه.
نشرت السفارة الروسية في ليتوانيا فيديو لممارسات حرس الحدود الليتواني وتعامله بوحشية مع مواطن روسي أعزل في إطار هستيريا معاداة روسيا، ويأس محاولات النيل منها.
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي وصل اليوم السبت في زيارة عمل إلى المملكة، بقصر السلام بجدة.
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، إن أي تحرك لعرقلة إعادة توحيد الصين ستسحقه عجلة التاريخ.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة للحكومة الشرعية في اليمن، وجهودها في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة.
أعلن مصدر بوزارة الداخلية التركية أن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر، للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.
يبدأ اليوم الجمعة، 23 سبتمبر 2022، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه.
أعلنت الدكتورة ناتاليا كيدريانكينا، أخصائية الغدد الصماء، أن الإدعاء بأن الفركتوز أكثر أمانا من السكر الاعتيادي مجرد خرافة.
شن رئيس وزراء مالي المؤقت الكولونيل عبد الله مايغا هجوما لاذعا على الحكومة الفرنسية وعدد من المسؤولين الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة.
أطلق الناشط العراقي إحسان أبو كوثر النار على نفسه بعد أن وجه رسالة إلى العراقيين والسلطات والقضاء.
ربط الباحثون بين التعرض لملوثات الهواء، خاصة في السنوات الخمس الأولى من الحياة، والتغيرات في بنية الدماغ، ما قد يعرض الأطفال لاضطرابات نفسية ومعرفية في وقت لاحق من الحياة.
رجحت صحيفة "كلاين تسايتونجمن" النمساوية ارتفاع فواتير التدفئة في البلاد هذا العام بمعدل 50 بالمئة، في ظل أزمة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا.
تسعى 4 مناطق وهي جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان، ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا، وفيما يلي معلومات موجزة عن هذه المناطق.
نفى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن مساعدة البنوك التركية روسيا في خرق العقوبات، وأكد أن نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير" يستخدمه السياح الروس في تركيا لتغطية نفقات رحلاتهم.
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