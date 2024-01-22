لافروف يحذر.. تسليح الغرب لكييف يعرقل أي تسوية

جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يؤكد فيها وزير الخارجية الروسي على استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا ولكن ليس حول كيفية إبقاء نظام كييف الحالي في السلطة..

مع إشارته أن القوات الأوكرانية في حالة انهيار كامل على كل الجبهات رغم الدعم الغربي بالسلاح والمرتزقة الذي يقف حاجزا أمام أي تسوية سياسية محتملة محملا المسؤولية لمن وصفهم بتجار الموت عن مقتل المدنيين بالأسلحة الغربية..

فما دلالات تصريحات لافروف وهل بدأ الغرب بتغيير قناعاته تجاه الأحداث في أوكرانيا؟ أم على العكس فنحن مقبلون على جولة من التصعيد وربما الحرب المباشرة مع دول الناتو على خلفية هزيمتهم في الميدان الأوكراني؟

Your browser does not support audio tag.