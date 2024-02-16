لافروف يحذر.. الغرب يزود كييف بالأسلحة لضرب عمق روسيا

في الذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمرسوم زيلينسكي الذي يحظر فيه التفاوض مع روسيا..

مؤكداَ أن الكرة ليست في ملعب موسكو في الحوار محملاً الغرب في الوقت ذاته مسؤولية عرقلة أي مسار سلمي.

مواقفٌ روسيةٌ تتزامن مع تقدم في الجبهة خاصة على محور أفدييفكا وتصريحات غربية على رأسها مسؤولة كبيرة في البنتاغون تحدثت عن أن النقص في الذخيرة، ينذر بهزائم جديدة لا مفر منها وأنه بدون مبلغ الـ60 مليار دولار الذي لا يستطيع الكونغرس تخصيصه، لن يكون لدى الأوكرانيين أي فرصة لمواجهة الجيش الروسي.

وبناء على ما تقدم.. متى سيدرك الغرب حقيقة فشله في أوكرانيا؟ وما هو حجم الرهان الغربي على استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادته لاسيما بأسلحة طويلة المدى واستهداف العمق الروسي؟

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