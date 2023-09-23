لافروف يحذر الغرب .. استهداف روسيا والصين يخلق توترات جيوسياسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أحلاف واشنطن العسكرية بمنطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ تستهدف روسيا والصين وتنذر بتفجر توترات جيوسياسية.

وشدد لافروف في كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن النظام العالمي الجديد يستوجب إصلاح الأمم المتحدة مضيفا أن النظام العالمي الجديد يولد أمام أعيننــا وملامحه تتشكل بفضل نضال الأغلبية العالمية.. وقال لافروف إنه يجب وضع حد للتدابير القسرية التي تتخـذ خارج مجلس الأمن وإنهاء تلاعب الغرب بسياسة العقوبات..

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