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لافروف يتهم.. قوى خارجية تستغل الصراع بغزة لتوسيع الحرب

أخبار العالم

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عقد في مدينة مراكش المغربية ، منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة، على مستوى وزراء الخارجية، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف..

وشدد البيان الختامي للمنتدى على الوقفِ الفوري لإطلاق النار في غزة ورفض أي تبريرات للحرب.. و حذر وزير الخارجية الروسي من أن العنف في غزة بلغ مستوياتٍ قياسية، مشيرا إلى أن روسيا تعمل مع شركائها العرب على إيجاد حلول شاملة للصراع.. بالتفاصيل نناقش أبرز ملفات التعاون الروسي العربي المشترك.. وأهمية الدور الروسي في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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