لافروف: مهمة واشنطن والناتو بأفغانستان فشلت

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطورة مستجدات الوضع في أفغانستان، مؤكدا أن النقاش جار حول إمكانية توسيع مفاوضات الترويكا الموسعة

التي تضم روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان لتشمل دولا أخرى مثل الهند وإيران.

وزير الخارجية الروسي اعتبر المهمة الامريكية ومهمة قوات النيتو في أفغانستان فاشلة وقال إن خطر الإرهاب في البلاد ما زال قائما، فيما بلغ إنتاج المخدرات مستوى غير مسبوق وأضاف أن استقرار أفغانستان يصب في مصلحة روسيا والمنطقة محذرا في الوقت نفسه من مخاطر انتقال الفوضى الى دول الجوار.. فهل تنجح الجهود الدولية في التقريب بين الحكومة الافغانية وطالبان؟

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