لافروف في مصر.. شراكة تتحدى العقوبات

في مستهل جولة تقود إلى أربع دول إفريقية، وصل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى القاهرة حيث أكد بعد لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وجود توافق بين موسكو والقاهرة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية مشيرا إلى أن الاجتماعات تناولت تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بما في ذلك بمشروع الضبعة النووي والمنطقة الاقتصادية الروسية في قناة السويس.. وفي خطابه أمام مندوبي الجامعة العربية أكد لافروف وجود طرح لتحديد خطط إضافية بهدف تعزيز العلاقات العربية الروسية في مختلف المجالات وعقد دورة سادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، في هذا السياق أشاد لافروف بموقف الدول العربية المعتدل تجاه الأزمة الأوكرانية مؤكداً انفتاح روسيا على الحوار مع العالم العربي. فهل يمهد خطاب لافروف أمام مجلس الجامعة العربية لتطوير العلاقات العربية الروسية؟ وهل يعكس الموقف العربي من الأزمة الأوكرانية رفضا لسياسات الإملاءات والهيمنة القطبية الأحادية؟

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