كان الاتفاق أن يتم تسليمهم إلى كييف وتم إبلاغها والتنسيق معها حول هذا الأمر لكن أوكرانيا ورغم ذلك استهدفت طائرة "إليوشن" عسكرية على متنها خمسة وستون أسيرا أوكرانيا..

وطاقمُ الطائرة وثلاثة عسكريين روس قضوا جميعا بصاروخين مضادين للطائرات انطلقا من مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا..

كما أعلنت الدفاع الروسية في بيان ذكر أيضا أسماءَ من كان على الطائرة فيما اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الاستهداف جاء نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف.

فما أهداف أوكرانيا من وراء قتل جنودها وهل السعي لاتهام روسيا أهمُ لديها من حياتهم؟

وما انعكاسات هذا العمل سياسيا وعسكريا؟

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