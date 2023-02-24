كيف نجحت روسيا في إنقاذ اقتصادها من العقوبات الغربية؟

من كل حدب وصوب شن الغرب بعد الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي عقوبات ضد روسيا بهدف ثنيها عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا وتدمير اقتصادها.

لكن وعقب مرور عام، يبدو جليًا أن حرب العقوبات وجدت طريقها إلى الفشل فلم يكسر الغرب إرادة موسكو أو يركعها، لا بل ارتدت العقوبات على أصحابها إذ ترزح الاقتصادات الأوروبية تحت وطأة نسب تضخم مرتفعة، فيما يعجز ساسة أوروبا عن إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية. في المقابل تؤكد روسيا أن عمليتها العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وأن اقتصادها صمد أمام حرب الضغوط الغربية، لا بل إن توقعات صندوق النقد الدولي أكدت أنه سيشهد نموًا خلال العامين الحالي والمقبل. فكيف تمكنت موسكو من الصمود أمام جبل العقوبات؟ وهل سيدفع ذلك الغرب لإعادة حسابته في هذه السياسة غير الفاعلة؟

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