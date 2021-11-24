كيف كشف فرويد حيل العقل الباطن؟ أسرار الآليات الدفاعية للنفس البشرية

ما هي الهو والأنا والأنا العليا؟ ما هو الفرق بين الوعي وما تحت الوعي والعقل الباطن؟ ما هي الآليات الدفاعية للنفس البشرية وكيف تؤثر على الوعي وحياة الإنسان اليومية؟

ما هي العلاقة بين طفولة فرويد ومدرسة التحليل النفسي؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها رئيس قسم علم النفس العام بمعهد التحليل النفسي بموسكو الدكتور إيفان خفاتوف في الحلقة الثانية عن فرويد ومدرسة التحليل النفسي.

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