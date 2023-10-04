كيف كشف عزل مكارثي انقسام النواب الأمريكيين حول دعم كييف؟

في سابقة لم يشهدها التاريخ الأمريكي صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على عزل رئيسه كيفن مكارثي بمئتين وستة عشر صوتا مقابل مئتين وعشرة أصوات رافضة

وذلك في خطوة تفتح الأبوابَ أمام صراعات جديدة داخل أروقة واشنطن بين الجمهوريين أنفسهم ومع أعدائهم التقليديين الحزب الديموقراطي..

الأسباب كثيرة لعل أهمَها غضبُ الجناح اليميني ضمن الحزب الجمهوري والموالي للرئيس السابق دونالد ترامب على تعاون مكارثي مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت مع الرئيس جو بايدن بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي وهو ما رأوا فيه انقاذا لولاية بايدن المتهالكة أصلا والمصرة على تسعير الحرب في أوكرانيا بأي ثمن..

ما مصير الخلافات وهل بدأ البيت الأبيض يحصد ما زرعه من خلافات ونزاعات وصل لهيبها للداخل الأمريكي؟ كيف ستؤثر هذه الخطوة على الانتخابات الرئاسية العام القادم وما خيارات أي رئيس قادم في التعامل مع الصراع في أوكرانيا؟ وماذا عن ملفات الموازنة ودعم أوكرانيا والمهاجرين في سياق ما يجري هناك؟

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