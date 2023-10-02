كيف كشفت الأزمة الأوكرانية ضعف الغرب بعد فشله في ردع روسيا؟

عقب إقرار الكونغرس الأمريكي ميزانية مؤقتة لا تشمل تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، يأتي رد روسيا سريعًا حيث تصف الأمر بالمسرحية

وتشير إلى أن واشنطن ستواصل تورطها المباشر في النزاع بأوكرانيا، وأن استمرار تمويل نظام كييف سيؤدي لمزيد من الخلافات والانقسام السياسي في الغرب.

وفيما يستمر الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين حول القرار الأخير، تتعالى الأصوات المنتقدة للرئيس جو بايدن، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن نزاع أوكرانيا أضعف الولايات المتحدة وأفقدها القدرة على ردع روسيا، فيما يشدد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا

فكيف ستنعكس الخلافات الأمريكية الداخلية على سياسة ضخ السلاح لأوكرانيا؟ وهل بات المعسكر الغربي أمام حالة انشقاق وتصدع على خلفية فشل هجوم كييف المضاد؟

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