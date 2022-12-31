كيف فضحت تصريحات ميركل وهولاند كذب الغرب تجاه روسيا؟

وشهد شاهدان من أهله.. تصريحان من المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند كانا كافيين لإعطاء جواب شاف لموسكو عن كذبهم وخداعهم

إذ أكدا أن اتفاقية مينسك ما هي إلا ستارة لمنح أوكرانيا وقتاً لتقوية جيشها، استعدادا لمواجهة مع روسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في سياق رده إن الغرب خدع العالم بشأن السلام من أجل الاستعداد للعدوان ويستخدم الشعب الأوكراني لتقسيم روسيا وإضعافها مؤكدا أن روسيا لن تسمح بتحقيق ذلك أبدا

فهل باتت الصورةُ أوضحَ لموسكو وللعالم أجمع عن أسباب الصراع ومن دفع وجهز له؟

وكيف يمكن للطرفين أوروبا وروسيا أن يجلسا معا من جديد على طاولة مفاوضات بعد ذلك؟

وما تأثير تلك المواقف السياسية على الميدان وحمى تسليح كييف؟

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