كيف فشل بايدن في السعودية برفع إنتاج النفط؟
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بعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية والتي انتهت دون أن يحصل على وعود من أكبر مصدر للنفط بزيادة الإنتاج
يعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن بلاده ترى نقصا في طاقة التكرير وليس في النقط، ويؤكد أنه سيكون من المستحيل ضمان امدادات كافية بدون تعاون أوبك بلاس الجماعي.
بالتوازي وعلى هامش قمة بوتين رئيسي أردوغان في طهران، توقع شركة غازبروم الروسية وشركة النفط الوطنية الإيرانية مذكرة تفاهم توصف بأكبر استثمار أجنبي في تاريخ صناعة النفط بالبلاد
فهل هنالك توجه لزيادة الإنتاج؟ وكيف سينعكس على أسواق النفط العالمية؟