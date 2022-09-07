كيف فشلت مساعي الغرب في عزل روسيا؟

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مقابلة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك.

وقالت ماريا زاخاروفا لـRT إن روسيا تستغرب تصريح الوكالة الذرية بخصوص عدم معرفتها من يقصف محطة زابوروجيا

زاخاروفا لـRT: الولايات المتحدة والناتو يتلاعبان بالمنظمات الدولية وبالهيكلية الدولية

زاخاروفا لـRT: اتفاقية تصدير الحبوب مركبة ويتم تطبيق جزء واحد منها

زاخاروفا لـRT: خرجت 62 سفينة حبوب من أوكرانيا وصلت 7 منها فقط إلى إفريقيا

زاخاروفا لـRT: ممثلو الأمم المتحدة لا يستطيعون ضمان تطبيق الاتفاقات فالغرب لا يلتزم بالوعود والاتفاقات

زاخاروفا لـRT: الغرب حاول عزل روسيا لكنه في الأخير عزل نفسه.

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