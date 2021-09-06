كيف فر الأسرى الفلسطينيون من سجن إسرائيلي؟

فيما وصف بأنه أكبر فشل تمر به مصلحة السجون الإسرائيلية، نجح ستة أسرى فلسطينيين خمسة منهم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي وواحد لفتح، نجحوا بالفرار عبر نفق حفروه في سجن جلبوع.

من جانبها رحبت الفصائل الفلسطينية بالعملية قائلة إنها تشكل ضربة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت فرار الأسرى الفلسطينيين أمرًا خطيرًا مؤكدًا على ضرورة معالجة المنظومة الأمنية كلها.

-فما هو مصير الأسرى الفارين؟ وما المرحلة التي تؤسس لها هذه العملية وسط تخبط وفشل المنظومة الإسرائيلية في إحباطها؟