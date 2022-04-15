كيف طورت واشنطن أسلحة بيولوجية في أوكرانيا؟

بعد ان حذرت موسكو مرارا بالدلائل والبراهين من أنشطة بيولوجية طورتها واشنطن في أوكرانيا، تكشف وزارة الدفاع الروسية عن طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، Yلى جانب اختبار عقاقير بيولوجية ذات خطورة محتملة على نزلاء مستشفى في مدينة خاركوف، سبقتها معلومات تفيد بتخصيص الولايات المتحدة الامريكية ميزانيةً تفوق واحد فاصل خمسة مليار دولار لتنفيذ المشاريع البيولوجية بأوكرانيا خلال عقد من الزمن حسب ما أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، فما حجم خطورة ما كشفته وزارة الدفاع الروسية حول الأنشطة البيولوجية الامريكية ؟ و ما تفسير الصمت الأمريكي تجاه ذلك ؟ و ماذا عن المواقف الدولية حول انتهاك واشنطن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ؟

تابعوا RT على