 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: سنزيد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات أو تخريب على أراضينا
بالتفاصيل

كيف طورت واشنطن أسلحة بيولوجية في أوكرانيا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stgx

بعد ان حذرت موسكو مرارا بالدلائل والبراهين من أنشطة بيولوجية طورتها واشنطن في أوكرانيا، تكشف وزارة الدفاع الروسية عن طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، Yلى جانب اختبار عقاقير بيولوجية ذات خطورة محتملة على نزلاء مستشفى في مدينة خاركوف، سبقتها معلومات تفيد بتخصيص الولايات المتحدة الامريكية ميزانيةً تفوق واحد فاصل خمسة مليار دولار لتنفيذ المشاريع البيولوجية بأوكرانيا خلال عقد من الزمن حسب ما أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، فما حجم خطورة ما كشفته وزارة الدفاع الروسية حول الأنشطة البيولوجية الامريكية ؟ و ما تفسير الصمت الأمريكي تجاه ذلك ؟ و ماذا عن المواقف الدولية حول انتهاك واشنطن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا