كيف سيواجه الحوثيون أي تحالف أمريكي إسرائيلي في البحر الأحمر؟

توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي برج قوي على هجمات الحوثيين مؤكدا بذل قصارى الجهد للحفاظ على الطرق البحرية مفتوحة نحو إسرائيل

بموازاة ذلك بدأت وزارة الدفاع الأمريكية مباحثات من أجل تأسيس قوة للمهام البحرية ضد هجمات الحوثيين تشمل حسب بيان للوزارة تحالفا من ثمانية وثلاثين دولة.

من جانبهم قلل الحوثيون من أهمية التحركات الأمريكية ووصف عضو المجلس السياسي الأعلى بالجماعة محمد علي الحوثي التهديد بإنشاء تحالف دولي بأنه لا قيمة له.

فما هي خيارات إسرائيل للتعامل مع تهديد الحوثيين؟ وهل يدفع تهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر نحو تشكل تحالف دولي ضد أنصار الله؟

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