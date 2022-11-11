كيف سينهي بايدن الصراع مع روسيا في أوكرانيا؟

تقف الإدارة الأميركية أمام معضلة إطفاء النار التي أشعلتها في أوكرانيا. الصحافة الأميركية تتحدث عن خلافات داخل إدارة "بايدن" بشأن الخطوة التالية..

هل نضغط على كييف للذهاب إلى المفاوضات مع موسكو الآن؟ أم أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن المفاوضات؟ يتبنى الرأي الأول رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، فيما يتنبى الثانيَ الرئيس الأميركي ومستشاروه. أما روسيا فقد جددت التأكيد أنها مستعدة للحوار، لكن ليتسنى عقد الحوار على الطرف الآخر أن يتخلى عن الشروط المسبقة وأن يأتيه الضوء الأخضر الغربي. فأي وجهة نظر في الإدارة الأميركية ستسود؟ وهل بات الحوار قريبا؟

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