كيف سينقذ ماكرون وشولتس أوروبا من شتاء قارس؟
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على مائدة المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحضر الأزمة الأوكرانية والمسائل الأوروبية المشتركة في لقاء ثنائي بين الطرفين في برلين قبيل قمة براغ.
وفيما يشير بيان قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيسعى بالعمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض المزيد من العقوبات على روسيا خلال القمة عقب ضم مناطق أوكرانية إليها، تثار أسئلة عن أبرز الخطوات التصعيدية الأوروبية المقبلة تجاه موسكو؟ وكيفية مواجهة القارة الأوروبية الشتاء المقبل دون موارد الطاقة الروسية؟ وعن مسار الحرب اللاحق عقب عودة المناطق المحررة إلى روسيا؟