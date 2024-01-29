كيف سيرد الجيش الأمريكي على مقتل جنوده على حدود الأردن وسوريا؟

عقب الهجوم بمسيرة على قوات أمريكية على حدود الأردن وسوريا، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة سترد بالطريقة الملائمة على الهجوم،

مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع إيران، وأن الإدارة الأمريكية لا تريد نزاعًا في الشرق الأوسط.

من جانبها نفت إيران علاقتها بالهجوم على القاعدة الأمريكية مشددة على أن ما جرى هو انتقام متبادل بين القوات الأمريكية وقوات المقاومة في المنطقة، مضيفة أن اتهامها غرضه سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق.

فما شكل وطبيعة الرد الذي تتوعد به واشنطن؟ وهل يؤدي أي تحرك أمريكي إلى إشعال حرب إقليمية في المنطقة؟

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