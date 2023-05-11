كيف سيحبط الجيش الروسي صواريخ بريطانيا بعيدة المدى لكييف؟

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن العسكريين الروس سيردون بشكل مناسب على تقديم بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لنظام كييف..

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد أعلن إرسالَ بلاده صواريخَ مجنحةً بعيدة المدى من طراز ستورم شادو إلى أوكرانيا.. حيث يتجاوز مدى هذه الصواريخ مئتين وخمسين كيلومترًا.. بينما نقلت صحيفةُ بوليتيكو عن مصادر أمريكية مطلعة أن واشنطن مازلت ترفضُ تسليمَ صواريخَ بعيدةِ المدى من طرازِ أتكامز الى قواتِ كييف..

وفي هذا السياق أكد مفوضُ السياسةِ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دولَ الاتحاد زودت أوكرانيا بأسلحة قيمتُها ستةَ عشَر مليار يورو، ودربت نحو سبعةَ عشَر ألف عسكري أوكراني.. كما دعا في الوقتِ نفسه رؤساء أركان الجيوش الأوروبية إلى زيادة الإمدادات العاجلة من الاحتياطياتِ الحالية.. فما دلالاتُ إرسالِ بريطانيا صواريخَ بعيدةِ المدى الى نظام كييف؟.. وما تأثيره على سير المعارك ميدانيا؟

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