كيف ستواجه مصر أي هجوم إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة؟

وسط المفاوضات الجارية لوقف الحرب على غزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه الجيش للمضي قدمًا في مهاجمة منطقة رفح المكتظة بالنازحين من باقي مناطق غزة المدمرة

وشدد على أن هدف تل أبيب هو الانتصار الحاسم على حماس وأنها لن تقبل بأقل من ذلك.

حديث نتنياهو رد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي حذر من تداعيات إقليمية خطيرة للهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح محذرا أيضًا من أن يدخل أن العالم يدخل حقبة الفوضى، مشيرا في الوقت نفسه إلى انقسامات غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي.



فما قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق اختراق في رفح؟ وكيف ستتعاطى مصر مع أي هجوم إسرائيلي على هذه المنطقة؟

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