كيف ستواجه روسيا والصين الهيمنة الأمريكية؟

على مدار الأشهر الماضية شكّل الموقفُ الصيني من الصراع الروسي الغربي موضع تساؤل واستفسار،

لكن التصريحاتِ الأخيرةَ تضعُ الأمور في نصابها بعد أن أعلنت بكين أنها ستدعم وبقوة الجانبَ الروسي نحو التغلب على الصعوبات وتعزيزِ مكانة روسيا كقوة عظمى..

موقف واضح من جانب بكين يتزامن مع إعلان الاستراتيجية الشاملة لوزارة الدفاع الأمريكية والتي صنفت روسيا كتهديد خطر للمصالح القومية الأمريكية في الخارج وفي الداخل لكن الصين تمثل التحديَ الأساسي أمام واشنطن حسب البيان.

- ما الإشارات التي يرسلها الموقفُ الصيني، وهل أتى بعد انتهاء مؤتمر الحزب الشيوعي في الصين؟

- ما الجديد في استراتيجية واشنطن وما هي أدواتها لمواجهة التهديدين الروسي والصيني كما اعتبرتهما؟

- وهل بات الشرق نقطةَ الاستقطاب الأساسية وعنوانا من عناوينَ كثيرة لعالم متعدد الأقطاب خاصة مع زيارة الرئيس الصيني المرتقبة للمملكة العربية السعودية.

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