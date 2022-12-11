كيف ستواجه أوروبا الشتاء من دون الغاز الروسي؟

أزمة كبيرة تعصف بأوروبا لم تحصل منذ الحرب العالمية الثانية، وتساؤلات حول قدرة الاستمرار والنجاة خاصة في ظل غياب الغاز الروسي،

ورغم ذلك هناك عزم غربي على خفض سقف أسعار الغاز العالمية كما نقلت صحيفة بلومبرغ الأمريكية رغم المخاطر والتحذيرات من كل حدب وصوب.

الأزمة ظهرت بعد فرض العقوبات على روسيا وتدمير أنابيب غاز نورد ستريم بعمل تخريبي متعمد، ما أدى لارتفاع أسعار الغاز بنسبة وصلت لـ 400% ما يشكل تهديدا وجوديا على الصناعة الأوروبية والقدرة المعيشية في شتاء سيكون الأقسى على القارة العجوز.

- ما هي قدرة أوروبا على الصمود وما إمكانية تسقيف أسعار الغاز العالمية وهل ينطبق ذلك على غاز العم سام الذي يبيعه بأربعة أضعاف سعره؟

- ما هي جدوى عقوبات الغرب على موسكو التي أنهكت أوروبا بينما وجدت روسيا البدائل سريعا وتكيف اقتصادُها ما شكل صدمة لواشنطن على وجه الخصوص

- وما مستقبل الطاقة والصناعات العالمية ككل والدول المستهلكة والمنتجة؟

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