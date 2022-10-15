كيف ستواجه أوروبا الشتاء دون الغاز الروسي؟

كشفت وكالات غربية أن دول أوروبا لا تزال منقسمة حول الاتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، حيث أكد بعض المسؤولين نشوء معسكرين أحدهما مناهضٌ لسياسة وضعِ سقف للسعر وآخر موال لها.

إذ تخشى العديد من الدول الأوروبية من تأثير هذه الخطوة على وارداتها من روسيا في ظل أزمةِ طاقة حادة وأسعار ملتهبة واستغلال جشع من الولايات المتحدة التي تبيع الغاز لأوروبا بأربعةِ أضعافِ سعره في الداخل الأمريكي.. القارة العجوز تعلن أنها لا تريد شراء موارد الطاقة الروسية ولكنها منزعجة جدا من تخريب خطوط الإمداد من روسيا وتدرك أنها باتت اليوم بين الشتاء والغلاء واستغلال الأصدقاء، فهل تعيد تقييم الموقف أم يمنعها الكبرياء.

Your browser does not support audio tag.