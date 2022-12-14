كيف ستنهي تحالفات روسيا والصين النفوذ الأمريكي في العالم؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أعضاء حلف الأطلسي يسعون للحفاظ على هيمنتهم وبسط سيطرتهم على جميع أعضاء المجتمع الدولي

والامتثال لإملاءاتهم، وهو ما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة..

بينما استنكرت بكين ضغط وزيرِ الدفاع الأمريكي على قادة الدول الإفريقية المشاركين في القمة الإفريقية الأمريكية المنعقدة في واشنطن من أجل وقفِ تعاونهم مع الصين وروسيا، واعتبرت ذلك عدم احترام لإرادة هذه الدول وخرقا لمبدأ الندية في التعامل.. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اعتبر النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا مزعزعا للاستقرار، وأن بلاده ستتابع ذلك، وسط وعود أمريكية بالاستثمار في البنية التحية للقارة..

فهل تنجح الجهود الامريكية في إقصاء قوى العالم الأخرى وتمديد عهد الأحادية القطبية؟

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