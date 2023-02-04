كيف ستفشل روسيا تسقيف الغرب لأسعار منتجاتها النفطية؟

يدخل في الخامس من فبراير شباط الجاري الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ودولُ مجموعة السبع على المشتقاتِ النفطية الروسية،

مع فرضِ سقفٍ للأسعار بحدود مئة دولار على المنتجات النفطية التي ثمنها أعلى من النفط الخام، مثل وقود الديزل والبنزين، وعند خمسة وأربعين دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بسعر أقل من سعر النفط الخام، مثل المازوت..

وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف استبعد أن يؤدي الحظر الأوروبي إلى انخفاض كبير في تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية في روسيا..

ويقول خبراء إن العقوبات الغربية المفروضة على النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر الماضي قد فشلت تماما حتى الآن، ويتوقع أن يؤدي القرار الجديد الى اختلالات في السوق الدولية وأزمة طاقة جديدة في أوروبا.

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