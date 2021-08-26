 
مباشر
بالتفاصيل

كيف سترد واشنطن على مقتل جنودها بهجمات كابل؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5cc

عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين انتحاريين عند البوابة الشرقية لمطار كابل من بينهم اثنا عشر عسكريا أمريكا ونحو خمسة عشر جريحا..

تنظيم داعش تبنى الهجوم الإرهابي، فيما توعدت واشنطن بملاحقة منفذيه وقالت إن عمليات الإجلاء لن تتوقف.. حركة طالبان دانت الهجوم ووصفته بالارهابي وقالت إنها لن تسمح  باستهداف المدنيين.. فكيف سترد واشنطن على استهداف جنودها في مطار كابل؟ ومن يتحمل مسؤولية تأمين عملية الإجلاء؟

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا