كيف سترد واشنطن على مقتل جنودها بهجمات كابل؟
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عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين انتحاريين عند البوابة الشرقية لمطار كابل من بينهم اثنا عشر عسكريا أمريكا ونحو خمسة عشر جريحا..
تنظيم داعش تبنى الهجوم الإرهابي، فيما توعدت واشنطن بملاحقة منفذيه وقالت إن عمليات الإجلاء لن تتوقف.. حركة طالبان دانت الهجوم ووصفته بالارهابي وقالت إنها لن تسمح باستهداف المدنيين.. فكيف سترد واشنطن على استهداف جنودها في مطار كابل؟ ومن يتحمل مسؤولية تأمين عملية الإجلاء؟
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